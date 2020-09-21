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21 сентября 2020, понедельник, 20:17 434
Судебная власть 2020-09-21T20:25:47+03:00
Українські Новини
Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 млн гривен

Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 млн гривен

Елена Новикова
Арест, Залог, Взяточничество, мера пресечения, САП, Высший антикоррупционный суд, Александр Юрченко
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Высший антикоррупционный суд избрал депутату Верховной Рады Александру Юрченко (внефракционный), которого подозревают во взяточничестве, меру пресечения в виде ареста и назначил залог в размере 3 млн гривен.

Такое решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

САП просила суд арестовать Юрченко с залогом в размере 6,4 млн гривен.

Юрченко был взят под стражу в зале суда.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

В четверг, 17 сентября, стало известно, что Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Кроме того, в ходе судебного заседания, которое прозодило в понедельник, 21 сентября, представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Александр Юрченко может владеть незарегистрированным травматическим или огнестрельным оружием.

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