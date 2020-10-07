Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе

У заболевшего коронавирусом экс-президента Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья. У него двухстороннее воспаление легких, он находится в больнице.

Об этом рассказала его жена Марина в программе "Стыдно".



"Его состояние - хуже. У него (Петра Порошенко - Ред.) - двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она ​​очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - рассказала Марина Порошенко.

Их дочь Евгения, которая также заболела коронавирусом, переносит болезнь лучше, чем отец.



О госпитализации Петра Порошенко стало известно из видеообращения его жены 3 октября.



Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заболел мэр Харькова Геннадий Кернес.



Также коронавирусом переболела и Юлия Тимошенко.

Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что заболел коронавирусом.

Кроме того, экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом.

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