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03 октября 2020, суббота, 16:31 17
Политика 2020-10-03T16:32:08+03:00
Українські Новини
Порошенко госпитализирован из-за коронавируса, - жена Марина

Порошенко госпитализирован из-за коронавируса, - жена Марина

Ольга Фандорина
Госпитализация, Коронавирус, Петр Порошенко, коронавирус у депутата
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Бывший Президент, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко госпитализирован из-за коронавируса.

Об этом его жена Марина Порошенко сообщила в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала она.

По ее словам, ситуация в больницах ​​очень плохая.

"С самого начала эпидемии коронавируса наш фонд, еще весной, переориентировал свою деятельность на борьбу с COVID-19. И обеспечивал защитные костюмы, маски, противовирусные очки, пульсоксиметры, снабжал современными цифровыми рентген-аппаратами и новыми аппаратами ИВЛ. Ремонтировал неработающие. Прошло полгода - власть никаких выводов не сделала. И вот результат: врачи уже на грани истощения, хотя делают все возможное. В больницах не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. А из специального фонда АнтиCOVID не закуплено даже ни одного аппарата ИВЛ", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель партии "Слуга народа"  Александр Корниенко сообщил, что заболел коронавирусом.

Кроме того, экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом.


Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания Трамп заболели коронавирусной болезнью.

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