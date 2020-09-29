Экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом

Вслед за новостью о том, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно, что COVID-19 нашли у депутата от фракции "Слуга Народа" Жана Беленюка.

Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передают Українськi Новини.

"COVID-19 заболел депутат Жан Беленюк (Слуга народа)", - написал он.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українські новини, коронавирусом заболел Геннадий Кернес.

Также коронавирусом переболела Юлия Тимошенко.

Кроме того, диагноз "коронавирусная инфекция COVID-19" накануне поставили народному депутату из партии "Слуга народа".

Также коронавирусом заболел фракционный депутат "Слуги народа" Сергей Нагорняк. По словам депутата, сделанный накануне ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Также сообщалось, что у вице-премьер-министра Алексея Резникова диагностировали заболевание ангиной, в то время как результат теста на COVID-19 оказался негативный.

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