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01 октября 2020, четверг, 21:44 11
Верховная Рада и партии 2020-10-01T22:00:02+03:00
Українські Новини
COVID-19 выявили у лидера партии "Слуга народа" Корниенко

COVID-19 выявили у лидера партии "Слуга народа" Корниенко

Константин Долгий
Слуга народа, Верховная Рада Украины, Александр Корниенко, Коронавирус в Раде, Пандемия коронавируса
Александр Корниенко. Фото: rbc.ua
Александр Корниенко. Фото: rbc.ua

В то время Верховная Рада временно прекращает проведение парламентских заседаний из-за многократных случаев COVID-19 среди депутатов, о заражении коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 сообщил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Об этом народный депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллег, избирателей и общество лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", — написал Корниенко.

По словам депутата, каких-либо других проявлений заболевания кроме температуры у него не было, однако он все равно сдал необходимые анализы для проведения тестирования. Результат оказался негативным.

Однако, отметил Корниенко, он обратился к пульмонологу и по результатам компьютерной томографии врачи сказали, что, то, что происходит депутатом похоже на COVID-19. После этого лидер "Слуги народа" самоизолировался.

"Какие симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких вообще нет, например кашля. Состояние у меня стабильное, получаю необходимое лечение, показаний к госпитализации нет", — подчеркнул Корниенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее у еще одного депутата "Слуги народа" выявили заражение коронавирусом. Им стала Татьяна Грищенко.

Также сообщалось, что депутат "Европейской солидарности" Яна Зинкевич повторно заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

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