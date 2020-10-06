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  • Руководство "Пущи-Водицы" пояснило скидку Венедиктовой на аренду резиденции
06 октября 2020, вторник, 16:14 1717 Документ
Политика 2020-10-06T16:34:20+03:00
Українські Новини
Руководство "Пущи-Водицы" пояснило скидку Венедиктовой на аренду резиденции

Руководство "Пущи-Водицы" пояснило скидку Венедиктовой на аренду резиденции

Виолетта Чайковская
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Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказался назвать стоимость предоставленной в пользование генерального прокурора Ирины Венедиктовой государственной резиденции, однако заверил, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади.

Об этом говорится в ответе заместителя директора комплекса "Пуща-Водица" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин.

"Расчет оплаты за предоставление в пользование государственной резиденции Венедиктовой И. В. был проведен в соответствии со стоимостью фактически использованной площади", - ответил он на вопрос относительно соответствия действительности информации о заниженной цене на резиденцию для Венедиктовой в 2,5 раза и причинах такой скидки.

В то же время конкретную сумму расходов государственного бюджета на содержание этой резиденции и сумму арендной платы Венедиктовой за проживание в ней Екименко не назвал.

Площадь шестикомнатной госрезиденции по ул. Вышгородская 85, которую "Пуща-Водица" предоставила в пользование Венедиктовой, составляет 675 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова переехала жить в президентскую резиденцию после тайного измения Кабмином перечня тех, кому разрешено проживание в ней, и оплачивая за ее аренду сумму, намного меньше бюджетных расходов на ее содержание. 

"Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой в госрезиденции. По условиям договора Венедиктова выедет с резиденции в Пуще-Водице до конца недели.

Сама генпрокурор объяснила переезд на госдачу безопасностью, но пообещала съехать из-за общественного резонанса.

При этом "Пуща-Водица" заявила об обысках ГБР из-за скандала с Венедиктовой.

Напомним, что Венедиктова стала генпрокурором в марте. А до этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

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