Венедиктова может жить в госрезиденции до конца недели, – дирекция "Пущи-Водицы"

Комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами заявляет, что договор с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой на проживание в государственной резиденции заканчивается 11 октября. Об этом говорится в ответе заместителя директора комплекса "Пуща-Водица" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин. "Договоры с Венедиктовой И. В. были заключены до 11 октября 2020", - сказано в нем. Ранее "Пуща-Водица" предоставила агентству копии трех заключенных с Венедиктовой договоров, срок действия последнего из которых, о пользовании шестикомнатной госрезиденцией площадью 675 кв. м по ул. Вышгородская 85, завершился 13 сентября. Данных о продлении соглашения "Пуща-Водица" не предоставила, попросив отсрочить ответы на конкретные вопросы в связи с проведением обыска Государственным бюро расследований. Во вторник Екименко подтвердил, что договор был продлен до 11 октября, в то же время не предоставил копию соответствующих документов. "Оригиналы документов изъяты у КО "Пуща-Водица" ГУД сотрудниками ГБР 1 октября 2020 года в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР 30 сентября 2020 года", - сообщил он. Деталей об уголовном производстве и обысках он не сообщил. Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене после тайного измения Кабмином перечня тех, кому разрешено проживание в госрезиденциях. "Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой на госдаче. При этом комплекс отдыха заявил об обысках ГБР из-за скандала с генпрокурором. Венедиктова пообещала съехать с госрезидеции, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться. Напомним, что Венедиктова стала генпрокурором в марте, а до этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.