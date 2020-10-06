подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Венедиктова может жить в госрезиденции до конца недели, – дирекция "Пущи-Водицы"
06 октября 2020, вторник, 15:31 388
Политика 2020-10-06T16:12:35+03:00
Українські Новини
Венедиктова может жить в госрезиденции до конца недели, – дирекция "Пущи-Водицы"

Венедиктова может жить в госрезиденции до конца недели, – дирекция "Пущи-Водицы"

Виолетта Чайковская
Пуща-Водица, Госуправление делами при Президенте, ГУД, Резиденция, Госуправление делами, Госдача, Госдачи, ДУС, Пуща Водица, Государственное управление делами, Ирина Венедиктова, Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами заявляет, что договор с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой на проживание в государственной резиденции заканчивается 11 октября.

Об этом говорится в ответе заместителя директора комплекса "Пуща-Водица" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин.

"Договоры с Венедиктовой И. В. были заключены до 11 октября 2020", - сказано в нем.

Ранее "Пуща-Водица" предоставила агентству копии трех заключенных с Венедиктовой договоров, срок действия последнего из которых, о пользовании шестикомнатной госрезиденцией площадью 675 кв. м по ул. Вышгородская 85, завершился 13 сентября.

Данных о продлении соглашения "Пуща-Водица" не предоставила, попросив отсрочить ответы на конкретные вопросы в связи с проведением обыска Государственным бюро расследований.

Во вторник Екименко подтвердил, что договор был продлен до 11 октября, в то же время не предоставил копию соответствующих документов.

"Оригиналы документов изъяты у КО "Пуща-Водица" ГУД сотрудниками ГБР 1 октября 2020 года в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР 30 сентября 2020 года", - сообщил он.

Деталей об уголовном производстве и обысках он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене после тайного измения Кабмином перечня тех, кому разрешено проживание в госрезиденциях.

"Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой на госдаче. При этом комплекс отдыха заявил об обысках ГБР из-за скандала с генпрокурором.

Венедиктова пообещала съехать с госрезидеции, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться. Напомним, что Венедиктова стала генпрокурором в марте, а до этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

Больше новостей о: Пуща-Водица Госуправление делами при Президенте ГУД Резиденция Госуправление делами Госдача Госдачи ДУС Пуща Водица Государственное управление делами Ирина Венедиктова Венедиктова

Венедиктова заключила договор на пользование госре...
После скандала с проживанием Венедиктовой на госда...
Врио руководителя Госуправления делами Лысый получ...
На прием у Зеленского ГУД взял напрокат рояль для ...
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе
ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала
Новости
Руководство "Пущи-Водицы" пояснило скидку Венедиктовой на аренду резиденции 16:14 Документ
Египет на полгода отменил визовый сбор для туристов 16:11
Гендиректор "Борисполя" задекларировал покупку квартиры в Киеве за 5,3 млн гривен 16:07
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки до декабря 15:56
30 школ в Киевской области находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса 15:51
больше новостей
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе 12:10
больше новостей
В Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok