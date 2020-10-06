Венедиктова может жить в госрезиденции до конца недели, – дирекция "Пущи-Водицы"

Комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами заявляет, что договор с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой на проживание в государственной резиденции заканчивается 11 октября.

Об этом говорится в ответе заместителя директора комплекса "Пуща-Водица" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин.

"Договоры с Венедиктовой И. В. были заключены до 11 октября 2020", - сказано в нем.

Ранее "Пуща-Водица" предоставила агентству копии трех заключенных с Венедиктовой договоров, срок действия последнего из которых, о пользовании шестикомнатной госрезиденцией площадью 675 кв. м по ул. Вышгородская 85, завершился 13 сентября.

Данных о продлении соглашения "Пуща-Водица" не предоставила, попросив отсрочить ответы на конкретные вопросы в связи с проведением обыска Государственным бюро расследований.

Во вторник Екименко подтвердил, что договор был продлен до 11 октября, в то же время не предоставил копию соответствующих документов.

"Оригиналы документов изъяты у КО "Пуща-Водица" ГУД сотрудниками ГБР 1 октября 2020 года в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР 30 сентября 2020 года", - сообщил он.

Деталей об уголовном производстве и обысках он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене после тайного измения Кабмином перечня тех, кому разрешено проживание в госрезиденциях.

"Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой на госдаче. При этом комплекс отдыха заявил об обысках ГБР из-за скандала с генпрокурором.

Венедиктова пообещала съехать с госрезидеции, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться. Напомним, что Венедиктова стала генпрокурором в марте, а до этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

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