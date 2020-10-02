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  • После скандала с проживанием Венедиктовой на госдаче ГБР проводит обыски в "Пуще-Водице"
02 октября 2020, пятница, 14:52 2265
Политика 2020-10-02T14:52:01+03:00
Українські Новини
После скандала с проживанием Венедиктовой на госдаче ГБР проводит обыски в "Пуще-Водице"

После скандала с проживанием Венедиктовой на госдаче ГБР проводит обыски в "Пуще-Водице"

Виолетта Чайковская
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Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

После скандала с проживанием генпрокурора Ирины Венедиктовой в президентской даче Комплекс отдыха Государственного управления делами "Пуща-Водица" заявляет об обысках со стороны Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в ответе заместителя директора "Пущи-Водицы" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин.

"Между комплексом отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами и Венедиктовой И. В. были составлены договоры. Относительно других вопросов просим отсрочить срок предоставления информации в связи с большим количеством запросов и проведением обыска ГБР", - сказано в нем.

Где именно или у кого и по каким причинам проводятся обыски он не конкретизировал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене.

Венедиктова пообещала съехать с госрезидеции, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться.

Венедиктова стала генпрокурором в марте. До этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

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