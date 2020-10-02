После скандала с проживанием Венедиктовой на госдаче ГБР проводит обыски в "Пуще-Водице"

После скандала с проживанием генпрокурора Ирины Венедиктовой в президентской даче Комплекс отдыха Государственного управления делами "Пуща-Водица" заявляет об обысках со стороны Государственного бюро расследований. Об этом говорится в ответе заместителя директора "Пущи-Водицы" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин. "Между комплексом отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами и Венедиктовой И. В. были составлены договоры. Относительно других вопросов просим отсрочить срок предоставления информации в связи с большим количеством запросов и проведением обыска ГБР", - сказано в нем. Где именно или у кого и по каким причинам проводятся обыски он не конкретизировал. Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене. Венедиктова пообещала съехать с госрезидеции, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться. Венедиктова стала генпрокурором в марте. До этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.