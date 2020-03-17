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17 марта 2020, вторник, 10:16 143
Верховная Рада и партии 2020-03-17T10:32:39+02:00
Українські Новини
Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой

Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой

Валерия Драгомирова
Генпрокурор, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора, Рада 9 созыва
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР

За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно Конституции, президент назначает генпрокурора по согласию Рады.
До этого Венедиктова занимала должность исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.

Венедиктова была депутатом Рады 9-го созыва и председателем комитета по вопросам правовой политики.

На досрочных выборах парламента была третьим номером в списке партии "Слуга народа".

Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Доктор юридических наук, профессор.

Как сообщали Українські Новини, во вторник президент Владимир Зеленский предложил Раде дать согласие на назначение ио директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой генпрокурором.

5 марта Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой
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