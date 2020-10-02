Венедиктова заключила договор на пользование госрезиденцией до 13 сентября, – "Пуща-Водица"

Комплекс отдыха Государственного управления делами "Пуща-Водица" заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заключила три договора на пользование государственным жильем, срок действия последнего из которых завершился 13 сентября, а после общественного резонанса ГБР проводит обыски в "Пуще-Водице".

Об этом говорится в ответе заместителя директора "Пущи-Водицы" Геннадия Екименко на запрос Українських Новин.

"Между комплексом отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами и Венедиктовой И. В. были составлены договоры (копии прилагаются)", – сказано в нем.

Согласно предоставленным агентству копиям документов, Венедиктова подписала три соглашения с директором комплекса Евгением Егоровым.

19 июня они заключили договор о предоставлении в пользование дома №4 по ул. Вышгородской 150.

Данные о площади и количестве комнат дома, а также о цене и сроке действия договора в предоставленной агентству копии скрыты.

8 июля Венедиктова и Егоров подписали договор о предоставлении на месяц в пользование уже шестикомнатной государственной резиденции по другому адресу – ул. Вышгородская 85.

Данные о ее площади и стоимости в копии соглашения скрыты.

9 августа срок действия этого договора был продлен.

В копии документа указано, что площадь этой шестикомнатной госрезиденции на Вышгородской 85 составляет 675 кв. м, однако ее цена по прежнему скрыта.

Срок действия этого договора завершился 13 сентября, но предусматривает право продления.

В то же время данных о его продлении или подписании нового "Пуща-Водица" агентству не предоставила.

При этом сама Венедиктова 1 октября сообщила, что в связи с общественным резонансом решила переехать и рассчитывает осуществить переезд за несколько дней.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова пользуется президентской резиденцией по заниженной стоимости.

Венедиктова пообещала съехать с госдачи, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться.

В то же время после скандала с Венедиктовой "Пуща-Водица" заявила об обысках ГБР.

Напомним, что Венедиктова стала генпрокурором в марте, а до этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

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