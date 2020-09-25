Лерос рассказал, что Венедиктова живет на президентской даче в Пуще-Водице

Недавно исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Верховной Рады Гео Лерос заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова пользуется комплексом отдыха "Пуща-Водица".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Генпрокурор Венедиктова живет на президентской даче. Конец эпохи жадности наступил", - написал он.

Депутат прикрепил к тексту фотокопию документа о том, что Венедиктова пользуется госдачей.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Венедиктовой за август составила 47,2 тыс. гривен.

Ранее депутат Гео Лерос, рассказал, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Лероса из своего состава.

Ранее после выступления Лероса с трибуны парламента депутаты от "Слуги народа" начали сбор подписей за его исключение из фракции.

Позднее ГБР вызвало Леросна на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов 8 сентября.

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