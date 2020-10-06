Керівництво "Пущі-Водиці" пояснило знижку Венедіктової на оренду резиденції

Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість наданої в користування генерального прокурора Ірини Венедиктової державної резиденції, проте запевнив, що оплата за проживання відповідає фактично використаної площі. Про це йдеться у відповіді заступника директора комплексу "Пуща-Водиця" Геннадія Єкименка на запит Українських Новин. "Розрахунок оплати за надання в користування державної резиденції Венедіктової І. В. був проведений відповідно до вартості фактично використаної площі", - відповів він на питання щодо відповідності дійсності інформації про занижену ціну на резиденцію для Венедіктової у 2,5 раза та причини такої знижки. Водночас конкретну суму витрат державного бюджету на утримання цієї резиденції та суму орендної плати Венедіктової за проживання в ній Єкименко не назвав. Площа шестикімнатної держрезиденції по вул. Вишгородська 85, яку "Пуща-Водиця" надала в користування Венедіктової, становить 675 кв. м. Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що Венедіктова переїхала жити в президентську резиденцію після таємної зміни Кабміном переліку тих, кому дозволено проживання в ній, і оплачуючи за її оренду суму, набагато менше бюджетних витрат на її утримання. "Пуща-Водиця" підтвердила проживання Венедіктової в держрезиденції. За умовами договору Венедіктова виїде з резиденції в Пущі-Водиці до кінця тижня. Сама генпрокурор пояснила переїзд на держдачу безпекою, але пообіцяла з'їхати через громадський резонанс. При цьому "Пуща-Водиця" заявила про обшуки ДБР через скандал з Венедіктовою. Нагадаємо, що Венедіктова стала генпрокурором в березні. А до цього саме Венедіктова очолювала Держбюро розслідувань.