Керівництво "Пущі-Водиці" пояснило знижку Венедіктової на оренду резиденції

Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість наданої в користування генерального прокурора Ірини Венедиктової державної резиденції, проте запевнив, що оплата за проживання відповідає фактично використаної площі.

Про це йдеться у відповіді заступника директора комплексу "Пуща-Водиця" Геннадія Єкименка на запит Українських Новин.

"Розрахунок оплати за надання в користування державної резиденції Венедіктової І. В. був проведений відповідно до вартості фактично використаної площі", - відповів він на питання щодо відповідності дійсності інформації про занижену ціну на резиденцію для Венедіктової у 2,5 раза та причини такої знижки.

Водночас конкретну суму витрат державного бюджету на утримання цієї резиденції та суму орендної плати Венедіктової за проживання в ній Єкименко не назвав.

Площа шестикімнатної держрезиденції по вул. Вишгородська 85, яку "Пуща-Водиця" надала в користування Венедіктової, становить 675 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що Венедіктова переїхала жити в президентську резиденцію після таємної зміни Кабміном переліку тих, кому дозволено проживання в ній, і оплачуючи за її оренду суму, набагато менше бюджетних витрат на її утримання.

"Пуща-Водиця" підтвердила проживання Венедіктової в держрезиденції. За умовами договору Венедіктова виїде з резиденції в Пущі-Водиці до кінця тижня.

Сама генпрокурор пояснила переїзд на держдачу безпекою, але пообіцяла з'їхати через громадський резонанс.

При цьому "Пуща-Водиця" заявила про обшуки ДБР через скандал з Венедіктовою.

Нагадаємо, що Венедіктова стала генпрокурором в березні. А до цього саме Венедіктова очолювала Держбюро розслідувань.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини