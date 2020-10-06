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06 октября 2020, вторник, 15:36 555
Судебная власть 2020-10-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Суд отказался снять арест с имущества экс-депутата Рады Микитася

Суд отказался снять арест с имущества экс-депутата Рады Микитася

Александр Савич
Суд, арест имущества, Максим Микитась, Подозрение во взяточничестве
Суд отказался снимать арест с имущества Максима Микитася. Фото: Facebook/Максим Микитась
Суд отказался снимать арест с имущества Максима Микитася. Фото: Facebook/Максим Микитась

Апелляционная палата Высшего антикоррупционого суда отказалась отменить арест имущества бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

Решение суда было принято во вторник.

Суд рассмотрел апелляцию защиты жены Микитася и отказал в ее удовлетворении.

Таким образом, суд отказался снять арест с коллекции картин, коллекции книг, а также коллекции часов общей стоимостью 2 млн долларов.

Как сообщали Українські новини, в мае суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен. Незадолго до этого в Киеве прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася.

Также в июле суд отказался отпустить Микитася под домашний арест.

Кроме того, в январе Микитась пытался покинуть Украину. Его сняли с рейса в Великобританию, после чего на него снова надели электронный браслет и забрали загранпаспорт.

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