НАБУ сообщило экс-депутату Рады Микитасю о подозрении во взяточничестве

После того, как суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен, а позже отказался отпустить его под домашний арест, Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю (депутатская группа "Воля народа") о подозрении в предоставлении и получении взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"28 сентября 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" о подозрении в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды", - сказано в нем.

Следствие установило, что чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной Микитасю, договор на 929 млн гривен.

Согласно ему, эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины.

Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд гривен.

Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

"С тех пор в течение 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной экс-народному депутата, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой", - говорится в сообщении.

Действия Микитася квалифицированы по ч. 2 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), должностного лица "Энергоатома" - по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд продлил Микитасю, подозреваемому в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога до 3 октября включительно.

Ранее суд взыскал с Микитася 30 млн гривен залога из внесенных 80, однако позже выяснилось, что Максим Микитась не намерен вносить 50 млн гривен от 100 млн гривен залога, который ему избрал суд.

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