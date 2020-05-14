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  • В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ
14 мая 2020, четверг, 18:26 733
Политика 2020-05-14T18:26:11+03:00
Українські Новини
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ

В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ

Надежда Комендантова
Митинг, Максим Микитась
Фото: 112.ua
Фото: 112.ua

Общественные активисты и обманутые инвесторы "Укрбуда" вышли на митинг против экс-главы корпорации Максима Микитася. Протестующие требуют справедливого наказания для застройщика, пишет сайт телеканала 112.

Протестующие собрались у здания суда, где рассматривается дело Микитася. Их главное требование – беспристрастное рассмотрение дела экс-главы "Укрбуда", оставившего без жилья 14 тыс. семей.

Митингующие держали плакаты "Преступники должны сидеть за решеткой", "Микитася на нары", "Судьи – судите по закону", "Основатель строительной пирамиды должен быть наказан" и тому подобные.

Как отмечают авторы публикации, суд не прислушался к киевлянам и отказался брать застройщика под стражу. Вместо этого ему присудили круглосуточный домашний арест с ношение электронного браслета сроком два месяца. Решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюка.

Сам Микитась к митингующим не вышел и покинул суд через черный ход. Заявив журналистам, что залог в размере 100 миллионов гривен, который требует прокуратура, вносить не собирается.

Как пишет 112, Максима Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен, отмывании 200 млн гривен.

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