Суд отказался отпустить Микитася под домашний арест

После того, как суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен, Высший антикоррупционный суд отказался сменить эту меру наказания на круглосуточный домашний арест для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

С ходатайством о смене меры пресечения обратился адвокат Микитася.

Он просил суд сменить подзащитному арест с залогом 100 млн гривен на круглосуточный домашний арест.

Мотивами для освобождения Микитася защитник указал необоснованность подозрения и отсутствие рисков.

Однако 8 июля суд отказал удовлетворить ходатайство и отправить экс-депутата под круглосуточный домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд взыскал с Микитася 30 млн гривен залога из внесенных 80 и назначил новый залог 100 млн гривен, однако позже выяснилось, что Максим Микитась не намерен вносить 50 млн гривен от 100 млн гривен залога, который ему избрал суд.