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20 января 2020, понедельник, 16:03 105
Силовые структуры 2020-01-20T16:04:06+02:00
Українські Новини
На Микитася снова надели электронный браслет

На Микитася снова надели электронный браслет

Анна Рудык
Электронный браслет, правоохранители, Госпогранслужба, Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Правоохранители снова надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, которому 20 января было отказано в вылете в Великобританию.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Браслет снова надели. Едем сдавать загранпаспорт", - сказал он.

Адвокат считает абсурдной ситуацию с отказом Микитасю вылететь в Велокобританию.

Он отметил, что в документе об отказе на выезд за границу указано только: "Обращайтесь на Владимирскую, 26" (Госпогранслужба).

Как сообщали Українські Новини, правоохранители не пустили бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, за границу, сняв его с рейса в Великобританию.

Также суд арестовал 6 элитных авто экс-депутата Микитася.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Микитася до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен. А затем 25 октября, стало известно, что друзья и родственники Микитася внесли за него залог в размере 80 млн гривен.

Кроме того, Госбюро расследований и Генеральная прокуратура проводили обыски у бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

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