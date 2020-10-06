Венедіктова може жити в держрезиденції до кінця тижня, - дирекція "Пущі-Водиці"

Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами заявляє, що договір з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою на проживання в державній резиденції закінчується 11 жовтня.

Про це йдеться у відповіді заступника директора комплексу "Пуща-Водиця" Геннадія Єкименка на запит Українських Новин.

"Договори з Венедіктовою І. В. були укладені до 11 жовтня 2020 ", - сказано в ньому.

Раніше "Пуща-Водиця" надала агентству копії трьох ув'язнених з Венедіктовою договорів, термін дії останнього з яких, про користування шестикімнатній держрезиденції площею 675 кв. м по вул. Вишгородська 85, завершився 13 вересня.

Даних про продовження угоди "Пуща-Водиця" не надала, попросивши відстрочити відповіді на конкретні питання у зв'язку з проведенням обшуку Державним бюро розслідувань.

У вівторок Єкименко підтвердив, що договір був продовжений до 11 жовтня, водночас не надав копію відповідних документів.

"Оригінали документів вилучені у КО "Пуща-Водиця" співробітниками ДБР 1 жовтня 2020 року в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 30 вересня 2020 року", - повідомив він.

Деталей про кримінальне провадження та обшуки він НЕ розповів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що Венедіктова користується держдачею по в рази заниженою ціною після таємної зміни Кабміном переліку тих, кому дозволено проживання в держрезиденції.

"Пуща-Водиця" підтвердила проживання Венедіктової на держдачі. При цьому комплекс відпочинку заявив про обшуки ДБР через скандал з генпрокурором.

Венедіктова пообіцяла з'їхати з держрезиденції. Нагадаємо, що вона стала генпрокурором в березні, а до цього саме очолювала Держбюро розслідувань.

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