"Місіс Україна Всесвіт" і син податківця: кого "Слуга народу" веде в депутати у Львові

Кандидат в мери Львова від "Слуги народу" Тарас Клефа очолив список партії на виборах до Львівської міської ради, які відбудуться 25 жовтня 2020 року .

Про це свідчить постанова Львівської міської територіальної виборчої комісії про затвердження списку партії, копію якого мають Українськi Новини.

Всього "Слуга народу" включила до виборчого списку 64 кандидатів.

Тарас Клефа - позафракційний депутат Львівської міськради, який пройшов до неї від "Самопомочі"; начальник медчастини військово-медичного клінічного центру Західного регіону, лікар-уролог, заслужений лікар України; на парламентських виборах 2019 балотувався в депутати в окрузі №118 у Львові від "Самопомочі", але отримав четвертий результат - 9,2%.

Якщо Клефа не переможе на виборах мера, але "Слуга народу" подолає виборчий бар'єр до міськради, то він гарантовано стане депутатом.

Решта кандидатів партії у кількості 10-11 балотуються в одному з шести округів Львова.

До першої п'ятірки єдиного партійного списку включені: Олег Береза ​​(також позафракційний депутат міськради, який пройшов в нього від "Самопомочі", в.о. начальника Служби автодоріг у Львівській області, ексдиректор комунального підприємства "Львівавтодор"), Лідія Лукович (власниця кондитерської "Фраєрка"), Володимир Мартинюк (професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів національного університету "Львівська політехніка") та Ірина Чех (начальник відділу Львівської дирекції "Укрпошти").

Водночас, якщо Береза ​​і Мартинюк очолюють також виборчі списки в одному з округів, то Лукович і Чех в округах - другі.

Наступні кандидати із загального списку партії - перші в одному з округів: Юрій Хом’як (25-річний юрисконсульт юридично-консалтингової фірми "Юридична ліга", син голови обласної організації партії "Наш край", колишнього начальника львівської податкової інспекції, ексгендиректора радіо "Львівська хвиля" і сайту "Гал-Інфо"), Андрій Вільчинський (директор готельно-ресторанного комплексу Panorama в центрі Львова; аналогічне ім'я у одного з помічників ексдепутата Ради Володимира Парасюка, обраного в окрузі у Львівській області) та Ігор Дулін (доцент інституту сталого розвитку Львівської політехніки, еко-активіст, директор холдингу Octо Via Group, що володіє компанією "Українська меблева марка" і кількома ресторанами грузинської кухні "Хінкальня").

І останній округ очолює Олег Рудницький (власник кількох компаній "Лев", колишній заступник голови Львівської обласної державної адміністрації за президентства Віктора Януковича, ексзаступник начальника Міністерства внутрішніх справ у Львівській області), який включений в єдиний список під №12.

До першої десятки загального списку і до першої трійки в окрузі включені Уляна Оксенюк (директор ресторану Delizia, власниця салону весільних суконь Valeri, сімейний юрист, учасниця конкурсу "Місіс Всесвіт-2018" від України, національний директор конкурсу "Місіс Східна Європа") і Марія Левко (відповідальна групи морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Збройних сил).

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ми публікували повний список 17 кандидатів в мери Львова на вибори 25 жовтня.

Всього на вибори депутатів Львова йдуть 19 партій .

Ми вже писали, хто балотується до Львівської міськради від "Самопомочі".

Застава за висунення в мери і депутати Львова становив більше ніж 100 тис. гривень.

Місцеві вибори-2020 пройдуть за новими правилами в зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу.

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