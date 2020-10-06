В Украине резко выросло количество госпитализированных из-за COVID-19

5 октября был госпитализировано 720 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 720 человек", - сказал он.

По словам министра, на утро 6 октября в больницах находятся 17 585 пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Среди 4 348 человек, у которых 5 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 199 детей и 226 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 15 040 детей и 16 613 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября было госпитализировано 475 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о том, что больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, в то время, как тест на коронавирус можно сделать бесплатно.

Кроме того, согласно прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.

Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, вернется ли Украина к тотальному карантину.

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