Тест на коронавирус можно сделать бесплатно. Кому и в каких случаях

Тест на коронавирус при плановой госпитализации пациенту должен делаться за счет государства. Однако, для того, чтобы сделать бесплатный тест на коронавирус, необязательно проходить госпитализацию. О том, как пройти бесплатный тест на коронавирус в Киеве, рассказывают Українські новини.

Государственные больницы проводят тесты на коронавирусную инфекцию бесплатно каждому пациенту, обратившемуся в больницу с симптомами COVID-19.

Для того, чтобы бесплатно пройти тест при наличии симптомов коронавируса, необходимо лишь направление от семейного врача.

Контакта с больным коронавирусом недостаточно для проведения бесплатного теста, если у вас нет симптомов заболевания. В этом случае вы можете сделать тест в частной клинике, однако бесплатный тест в государственной больнице вам не проведут, а лишь отправят на 14-дневный карантин.

Как сообщали Українські новини, Минздрав хочет увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки.

Также 26 сентября количество проведенных тестов на коронавирус существенно уменьшилось.

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