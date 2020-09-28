Тест на коронавирус можно сделать бесплатно. Кому и в каких случаях

Тест на коронавирус при плановой госпитализации пациенту должен делаться за счет государства. Однако, для того, чтобы сделать бесплатный тест на коронавирус, необязательно проходить госпитализацию. О том, как пройти бесплатный тест на коронавирус в Киеве, рассказывают Українські новини. Государственные больницы проводят тесты на коронавирусную инфекцию бесплатно каждому пациенту, обратившемуся в больницу с симптомами COVID-19. Для того, чтобы бесплатно пройти тест при наличии симптомов коронавируса, необходимо лишь направление от семейного врача. Контакта с больным коронавирусом недостаточно для проведения бесплатного теста, если у вас нет симптомов заболевания. В этом случае вы можете сделать тест в частной клинике, однако бесплатный тест в государственной больнице вам не проведут, а лишь отправят на 14-дневный карантин. Как сообщали Українські новини, Минздрав хочет увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки. Также 26 сентября количество проведенных тестов на коронавирус существенно уменьшилось.