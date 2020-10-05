Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться

4 октября был госпитализировано 475 больных коронавирусной инфекцией, количество госпитализаций снижается в сравнении с предыдущими сутками. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Было госпитализировано 475 человек", - сказал он. По словам министра, на утро 5 октября в больницах находятся 16 745 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Всего под прием пациентов подготовлено около 37 тыс. коек. Ситуацию с загруженностью больниц Степанов охарактеризовал как напряженную, но еще не критическую. Среди 3 771 человека, у которых 4 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 196 детей и 156 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 14 841 ребенок и 16 387 медработников. Как сообщали Українськi Новини, 2 октября было госпитализирован 877 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее сообалось о том, что ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирусной инфекцией COVID-19, показывающие результат через 15-20 минут. Также согласно прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.