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05 октября 2020, понедельник, 10:32 546
Политика 2020-10-05T11:00:02+03:00
Українські Новини
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться

Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться

Ольга Фандорина
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Также согласно прогнозам ВОЗ,  заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.
Госпитализация. Фото: pixabay.com
Госпитализация. Фото: pixabay.com

4 октября был госпитализировано 475 больных коронавирусной инфекцией, количество госпитализаций снижается в сравнении с предыдущими сутками.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 475 человек", - сказал он.

По словам министра, на утро 5 октября в больницах находятся 16 745 пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Всего под прием пациентов подготовлено около 37 тыс. коек.

Ситуацию с загруженностью больниц Степанов охарактеризовал как напряженную, но еще не критическую.

Среди 3 771 человека, у которых 4 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 196 детей и 156 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 14 841 ребенок и 16 387 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября было госпитализирован 877 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообалось о том, что ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирусной инфекцией COVID-19, показывающие результат через 15-20 минут.

Также согласно прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки. 

Больше новостей о: Госпитализация Коронавирус коронавирус в Украине Covid-19 Также согласно прогнозам ВОЗ  заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.

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