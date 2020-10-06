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06 октября 2020, вторник, 09:26 335 Инфографика
Общество 2020-10-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки

Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус.
Коронавирус.

5 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 348 до 234 584, количество умерших от заболевания - на 90 человек до 4 520 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 15,3%, новых летальных случаев - в 2,7 раза.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 6 октября в Украине зарегистрировано 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, 103 401 человек выздоровел.

За сутки зафиксировано 4 348 новых случаев заболевания, выздоровели 2 149 человек, умерли 90 человек.

Таким образом, 5 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 348 против 2 149.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 6 октября составило 126 663 человека, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (25 091), Львовской (21 494) и Харьковской областях (21 451).

В Черновицкой области зафиксированы 15 444 случая COVID-19, в Одесской - 15 021 случай, в Тернопольской – 14 610, в Ивано-Франковской - 14 451, в Ривненской – 13 374, в Закарпатской – 10 317, в Киевской - 10 099, в Волынской - 8 880, в Днепропетровской - 7 372, в Хмельницкой - 7 263, в Житомирской - 7 070, в Винницкой - 6 930 случая.

5 676 случаев выявлены в Сумской области, 4 812 случаев - в Черниговской, 4 746 случаев - в Запорожской, 4 687 случаев - в Черкасской, 4 561 случай - в Донецкой, 3 894 случая - в Николаевской, 3 270 случаев - в Полтавской, 1 544 случая - в Херсонской, 1 333 случая - в Луганской и 1 194 случая - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 771 до 230 233, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 4 430.

Также МОЗ намерен инициировать введение дополнительных ограничений в стране в случае превышения 60% заполненности коек в больницах больными COVID-19.

Тем временем, карантин в Украине длится 209 дней: какие ограничения действуют.

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Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки
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