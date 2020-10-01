подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 12:00 Пресс-конференция: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

01 октября 2020, четверг, 12:48 54
Медицина 2020-10-01T12:48:18+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки, - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки, - ВОЗ

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Борьба с коронавирусом
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В то время, как заболеваемость COVID-19 перевалила за 4 тыс. в сутки, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что в ближайшие месяцы количество новых случаев коронавирусной инфекции в Украине может составить 7-9 тыс. на день.

Об этом он сообщил в интервью порталу "Суспільного", передают Українськi Новини.

По его словам, в стране до сих пор наблюдается передача вируса в общинах, тогда как другие страны переходят к кластерной передаче (в кругу социальных связей человека).

Согласно исследованию организации, лишь каждый четвертый человек регулярно моет руки, каждый третий - не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 000 и может составить от 7 000 до 9 000 случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - сказал Хабихт.

При этом он считает правильным подход адаптивного карантина, однако показатели тестирования подозрений на коронавирус рекомендует увеличить.

"Многие страны ввели качественные системы отслеживания контактов на уровне районов и даже на национальном уровне за это лето. Это очень важное направление работы для Украины, на котором необходимо сконцентрироваться осенью", - подчеркнул Хабихт.

Он отметил, что необходимо совместить тестирование с отслеживанием случаев.

"Так мы будем знать, где был первый случай, и знать, с кем контактировало данное лицо в течение предыдущих 14 дней, а затем сможем проверить, заболели ли они. Тогда мы достигнем ситуации, как в некоторых скандинавских странах или в Германии, или в других, где делали подобные вещи. Они если обнаруживают больного коронавирус, то могут найти и 80% его контактов за предыдущие 14 дней", - объяснил Хабихт.

Также он сообщил, что вакцина от коронавируса для людей из уязвимых групп населения может появится в Украине во 2 половине 2021 года - в случае положительных результатов ислледований.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки.

Также в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Борьба с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила по...
Количество проведенных тестов на коронавирус перев...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет ...
Ультрафиолетовую лампу, которая способна убить кор...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза
Новости
Заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки, - ВОЗ 12:48
Сильный ветер в Киеве повредил десятки дерьев. Фото: facebook/zelenbud
Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили и линии электропередач 12:43
В Днепропетровской области из-за COVID-19 на карантин отправляют старшеклассников школы 12:39
Минкультуры получил миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, но ничего не потратил 12:32
Жители Львова будут выбирать мэра из 17 кандидатов, а горсовет – из 19 партий 12:22
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
больше новостей
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok