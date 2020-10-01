Заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки, - ВОЗ

В то время, как заболеваемость COVID-19 перевалила за 4 тыс. в сутки, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что в ближайшие месяцы количество новых случаев коронавирусной инфекции в Украине может составить 7-9 тыс. на день.

Об этом он сообщил в интервью порталу "Суспільного", передают Українськi Новини.

По его словам, в стране до сих пор наблюдается передача вируса в общинах, тогда как другие страны переходят к кластерной передаче (в кругу социальных связей человека).

Согласно исследованию организации, лишь каждый четвертый человек регулярно моет руки, каждый третий - не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 000 и может составить от 7 000 до 9 000 случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - сказал Хабихт.

При этом он считает правильным подход адаптивного карантина, однако показатели тестирования подозрений на коронавирус рекомендует увеличить.

"Многие страны ввели качественные системы отслеживания контактов на уровне районов и даже на национальном уровне за это лето. Это очень важное направление работы для Украины, на котором необходимо сконцентрироваться осенью", - подчеркнул Хабихт.

Он отметил, что необходимо совместить тестирование с отслеживанием случаев.

"Так мы будем знать, где был первый случай, и знать, с кем контактировало данное лицо в течение предыдущих 14 дней, а затем сможем проверить, заболели ли они. Тогда мы достигнем ситуации, как в некоторых скандинавских странах или в Германии, или в других, где делали подобные вещи. Они если обнаруживают больного коронавирус, то могут найти и 80% его контактов за предыдущие 14 дней", - объяснил Хабихт.

Также он сообщил, что вакцина от коронавируса для людей из уязвимых групп населения может появится в Украине во 2 половине 2021 года - в случае положительных результатов ислледований.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки.

Также в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин.

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