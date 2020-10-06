В Україні різко зросла кількість госпіталізованих через COVID-19

Минулої доби, 5 жовтня, було госпіталізовано 720 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 .

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 720 осіб", - сказав він.

За словами міністра, на ранок 6 жовтня в лікарнях перебувають 17 585 пацієнтів з COVID-19 і підозрою на нього.

Серед 4 348 осіб, у яких 5 жовтня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 199 дітей і 226 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 15 040 дітей і 16 613 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірус, мобільну бригаду, а не "відправляти в подорож по лабораторіях".

Крім того, при плановій госпіталізації пацієнта тест на коронавірус мають робити коштом держави. Однак, для того, щоб зробити безкоштовний тест на коронавірус, необов'язково проходити госпіталізацію.

Тим часом керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

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