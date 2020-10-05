подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 11:56 1367
Общество 2020-10-05T11:58:07+03:00
Українські Новини
Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав

Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, Тест на коронавирус, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

Семейный врач должен направлять к лицам, у которых подозревают коронавирус, мобильную бригаду, а не "отправлять в путешествие по лабораториям". Об этом на брифинге напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "УП". 

Если это не так, стоит официально жаловаться в Министерство здравоохранения.

Алгоритм действий, если прослеживаются симптомы COVID-19:

  1. Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор.
  2. Определение клинической картины, совпадает ли с подозрением на COVID-19.
  3. Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест.
  4. По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения.
  5. Если легкие симптомы - остаетесь дома, если нет - тогда семейный врач принимает решение о госпитализации.
  6. В случае повышения температуры и затруднении дыхания - звоните 103 и скорая отправляет вас в больницу, которая принимает больных с коронавирусом.

"Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, но отправить к вам мобильную бригаду. У нас в стране специально созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры", - подчеркнул министр.

По словам министра, если вам предлагают другой алгоритм - отправляют сдавать тесты в частную лабораторию, звоните в таком случае на:

  • Горячую линию департамента здравоохранения или органы местного самоуправления.
  • Горячую линию Министерства здравоохранения.

"Чтобы мы передавали информацию в подразделения или в Национальную службу здоровья для реагирования, потому что у нас есть четко очерченный алгоритм", - подчеркнул Степанов.

Как сообщали Українські Новини, Степанов рассказал, вернется ли Украина к тотальному карантину.

Кроме того, тест на коронавирус можно сделать бесплатно

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус Тест на коронавирус Подозрение на коронавирус

Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова...
Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количеств...
Под Киевом пытались сжечь дом санитарки из-за подо...
За сутки количество проведенных ПЦР-теcтов на COVI...
Количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"
Новости
Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки 12:18
В Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирус можно будет за 990 гривен 12:03
Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав 11:56
КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильного задымления: вокруг бушует пожар 11:49
Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу 11:48
больше новостей
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Эрдоган назвал Иерусалим турецким городом и заявил, что его покинули в слезах 15:22
больше новостей
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Масштабные пожары в Луганской области: в ГосЧС рассказали, где самая сложная ситуация
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok