Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав

Семейный врач должен направлять к лицам, у которых подозревают коронавирус, мобильную бригаду, а не "отправлять в путешествие по лабораториям". Об этом на брифинге напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "УП". Если это не так, стоит официально жаловаться в Министерство здравоохранения. Алгоритм действий, если прослеживаются симптомы COVID-19: Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор. Определение клинической картины, совпадает ли с подозрением на COVID-19. Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест. По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения. Если легкие симптомы - остаетесь дома, если нет - тогда семейный врач принимает решение о госпитализации. В случае повышения температуры и затруднении дыхания - звоните 103 и скорая отправляет вас в больницу, которая принимает больных с коронавирусом. "Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, но отправить к вам мобильную бригаду. У нас в стране специально созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры", - подчеркнул министр. По словам министра, если вам предлагают другой алгоритм - отправляют сдавать тесты в частную лабораторию, звоните в таком случае на: Горячую линию департамента здравоохранения или органы местного самоуправления. Горячую линию Министерства здравоохранения. "Чтобы мы передавали информацию в подразделения или в Национальную службу здоровья для реагирования, потому что у нас есть четко очерченный алгоритм", - подчеркнул Степанов.Как сообщали Українські Новини, Степанов рассказал, вернется ли Украина к тотальному карантину.Кроме того, тест на коронавирус можно сделать бесплатно.