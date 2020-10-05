Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав

Семейный врач должен направлять к лицам, у которых подозревают коронавирус, мобильную бригаду, а не "отправлять в путешествие по лабораториям". Об этом на брифинге напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "УП".

Если это не так, стоит официально жаловаться в Министерство здравоохранения.

Алгоритм действий, если прослеживаются симптомы COVID-19:

Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор. Определение клинической картины, совпадает ли с подозрением на COVID-19. Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест. По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения. Если легкие симптомы - остаетесь дома, если нет - тогда семейный врач принимает решение о госпитализации. В случае повышения температуры и затруднении дыхания - звоните 103 и скорая отправляет вас в больницу, которая принимает больных с коронавирусом.

"Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, но отправить к вам мобильную бригаду. У нас в стране специально созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры", - подчеркнул министр.

По словам министра, если вам предлагают другой алгоритм - отправляют сдавать тесты в частную лабораторию, звоните в таком случае на:

Горячую линию департамента здравоохранения или органы местного самоуправления.

Горячую линию Министерства здравоохранения.

"Чтобы мы передавали информацию в подразделения или в Национальную службу здоровья для реагирования, потому что у нас есть четко очерченный алгоритм", - подчеркнул Степанов.

Как сообщали Українські Новини, Степанов рассказал, вернется ли Украина к тотальному карантину.



Кроме того, тест на коронавирус можно сделать бесплатно.

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