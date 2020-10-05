Степанов рассказал, вернется ли Украина к тотальному карантину

В то время, как в Украине обновили зоны карантина, тотального жесткого карантина в стране из-за Covid-19 пока не будет.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Минздрава Максим Степанов.



Он прокомментировал возврат некоторых государств, в частности, Израиля, к жестким карантинным ограничениям.

"Израиль, да, сделал локдаун на две недели после того, как они зафиксировали, кажется, 6250 больных. Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина. Более того, мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", — сказал он.



Как сообщали Українські Новини, 83 тыс. учеников в Украине находятся на самоизоляции. Более 2 тыс. учителей болеют коронавирусом.



Кроме того, в Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями.



Тем временем из-за карантина в детсады Киева ходит чуть больше половины детей.

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