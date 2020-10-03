МИД пояснил, почему Зеленский отменил визит в Беларусь

Зеленский и Лукашенко на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua

Зеленский и Лукашенко на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua

Министерство иностранных дел подтверждает, что Президент Владимир Зеленский отменил запланированный визит в Беларусь для участия с Александром Лукашенко в форуме регионов, который должен был состояться 8-9 октября, объясняя это неприятием белорусским обществом результатов выборов Президента.

Об этом Українським Новинам сообщил директор второго территориального департамента МИДа Василий Зварыч.

"Белорусская сторона проинформирована о переносе срока проведения третьего форума регионов Украины и Беларуси, который был запланирован на 8-9 октября 2020 года в Гродно, а также об отмене визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Беларусь", - сказал он.

Таким образом, он подтвердил, что отмена мероприятия и визита была инициирована украинской стороной.

При этом МИД называет это решение не отменой, а переносом.

"Перенос указанных мероприятий связан с событиями в белорусском обществе вокруг невосприятия президентских выборов в Беларуси", - пояснил Зварыч.

В то же время он не уточнил, на когда перенесен визит и форум.

Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что украинская сторона попросила белорусскую перенести форум регионов на 2021 год.

После этого посольство сообщило, что провело встречу во втором территориальном департаменте МИДа и призвало Украину к невмешательству во внутренние дела Беларуси, каковым, среди прочего, считает заявления Зеленского, Офиса Президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Верховной Рады и отдельных политиков.

В свою очередь МИД пояснил, что в отсутствие посла Беларуси в Киеве пригласил советника-посланника посольства для объяснения участия представителя оккупационной власти Крыма в форуме регионов Беларуси и России, а также затронул вопрос инцидента с остановкой и осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе.

Обвинения посольства во вмешательстве во внутренние дела Беларуси МИД отверг, подчеркнув, что неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым государством является соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий глава государства Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Сотни тысяч людей в Беларуси продолжают выходить на акции протеста, в ходе столкновений с правоохранителями десятки тысяч были задержаны, есть раненые и погибшие.

23 сентября Администрация Президента Беларуси сообщила, что состоялась церемония инаугурации Лукашенко, хотя данное событие не было анонсировано и не транслировалось в прямом эфире.

Украина считает, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным Президентом Беларуси.

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