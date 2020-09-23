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23 сентября 2020, среда, 23:15 19
Внешняя политика 2020-09-23T23:15:01+03:00
Українські Новини
Украина отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси

Украина отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси

Кира Молчанова
МИД, Александр Лукашенко, Беларусь, Инаугурация, Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Украина не признала легитимность "инаугураций" Александра Лукашенко, которая в режиме секретности прошла в Минске.

Об этом заявил в среду глава МИД Дмитрий Кулеба в своем официальном твиттер-аккаунте.

"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя" инаугурация "А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", — написал Кулеба.

Скриншот твиттер-аккаунтаСкриншот твиттер-аккаунта

При этом глава МИД не считает такую позицию вмешательством во внутренние дела Беларуси. Он подчеркнул, что Украина всегда готова поддержать белорусский народ.

Как сообщали Українські Новини, после тайной инаугурации Александра Лукашенко белорусы вышли на очередной митинг, где их жестко задерживали и разгоняли струями водометов.

Кроме того, сегодня днем Украина срочно созвала совещание для определения своей позиции относительно легитимности Александра Лукашенко.

Согласно независимым экзит-полам, на президентских выборах в августе этого года Лукашенко получил не более 16% голосов.

Также согласно ЦИК Беларуси, Лукашенко получил на выборах президента Беларуси более 80% голосов.

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