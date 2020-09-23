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23 сентября 2020, среда, 22:00 298
Европа 2020-09-23T22:30:01+03:00
Українські Новини
Протесты после инаугурации в Беларуси. Людей разгоняют водометами

Протесты после инаугурации в Беларуси. Людей разгоняют водометами

Кира Молчанова
Акции протеста, Александр Лукашенко, Беларусь, Водомет, Акции протеста в Беларуси

После тайной инаугурации Александра Лукашенко белорусы вышли на очередной митинг, где их жестко задерживали и разгоняли струями водометов.

Об этом сообщают беларусские издания Радио Свобода и TUT.by.

Акции протеста начались уже в середине дня. К вечеру в центр Минска согнали военную технику и отряды милиции. На улицах видели автозаки, милицейские автобусы и военные грузовики

Пользователи соцсетей сообщили, что сотрудники ряда торговых объектов, предприятий и государственных учреждений сегодня отпустили с работы пораньше. Студенты рассказали, что им изменили расписание, отменив вечерние занятия.

Были закрыты центральные станции метро. Однако акции протеста были не только в центре Миснка, но и на его окраинах. Людей задерживали с особой жестокостью. Есть сообщения о раненых.

Применение водометов попало на видео.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина срочно проведет совещание для определения своей позиции относительно легитимности Александра Лукашенко.

В Европе "тайную" инаугурацию Лукашенко не признали 7 стран.

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