Протесты после инаугурации в Беларуси. Людей разгоняют водометами

После тайной инаугурации Александра Лукашенко белорусы вышли на очередной митинг, где их жестко задерживали и разгоняли струями водометов.

Об этом сообщают беларусские издания Радио Свобода и TUT.by.

Акции протеста начались уже в середине дня. К вечеру в центр Минска согнали военную технику и отряды милиции. На улицах видели автозаки, милицейские автобусы и военные грузовики

Пользователи соцсетей сообщили, что сотрудники ряда торговых объектов, предприятий и государственных учреждений сегодня отпустили с работы пораньше. Студенты рассказали, что им изменили расписание, отменив вечерние занятия.

Видео брутальных задержаний у стелы. У силовиков, помимо дубинок, в руках оружие. pic.twitter.com/RzwU3ZWNko — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

Были закрыты центральные станции метро. Однако акции протеста были не только в центре Миснка, но и на его окраинах. Людей задерживали с особой жестокостью. Есть сообщения о раненых.

Применение водометов попало на видео.

Атмосфера возле стелы сегодня в Минске до того, как людей стали разгонять и использовать водометы. pic.twitter.com/5fZSqZRtCh — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

Так выглядел разгон возле стелы сегодня. Против людей использовали водомет с цветной водой. pic.twitter.com/f9pASep1cc — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина срочно проведет совещание для определения своей позиции относительно легитимности Александра Лукашенко.

В Европе "тайную" инаугурацию Лукашенко не признали 7 стран.

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