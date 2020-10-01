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01 октября 2020, четверг, 17:39 962
Внешняя политика 2020-10-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Эпистолярный жанр МИДа РФ". Украина отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

"Эпистолярный жанр МИДа РФ". Украина отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Александр Савич
МИД, Беларусь, вмешательство, Украина-Беларусь, Министерство иностранных дел Украины, Беларусь-Украина
МИД отверг обвинения посольства Беларуси. Фото: оxu.az
МИД отверг обвинения посольства Беларуси. Фото: оxu.az

Министерство иностранных дел (МИД) отвергает обвинения посольства Беларуси во вмешательстве Украины во внутренние дела государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИДу России эпистолярный жанр", – сказано в нем.

Ранее посольство Беларуси сообщило, что провело в четверг встречу во Втором территориальном департаменте МИДа и призвало Украину к невмешательству во внутренние дела страны, каковым, среди прочего, считает заявления Президента Владимира Зеленского, Офиса Президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Верховной Рады и отдельных политиков.

В свою очередь МИД пояснил, что в отсутствие посла Беларуси в Киеве пригласил советника-посланника посольства для объяснения участия представителя оккупационной власти Крыма в форуме регионов Беларуси и России.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя. Представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась", - говорится в сообщении.

Также МИД затронул вопрос инцидента с остановкой и осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе.

"МИД Украины пока не получил официальных разъяснений Минска по этому инциденту", – сказано в сообщении.

Относительно текущих событий в Беларуси украинские дипломаты выразили обеспокоенность продолжением репрессий против участников протестов.

МИД отверг обвинения посольства во вмешательстве, подчеркнув, что неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым государством является соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека.

Как сообщали Українські новини, Беларусь усилила границу с Украиной.

Также после президентских выборов белорусы начали чаще ездить в Украину.

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