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  • ЦИК Беларуси обнародовал предварительные результаты выборов: Лукашенко получил 80,23% голосов
10 августа 2020, понедельник, 10:45 143
Мир 2020-08-10T10:50:44+03:00
Українські Новини
ЦИК Беларуси обнародовал предварительные результаты выборов: Лукашенко получил 80,23% голосов

ЦИК Беларуси обнародовал предварительные результаты выборов: Лукашенко получил 80,23% голосов

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, действующий Президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов на выборах главы государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИКа Беларуси, передают Українськi Новини.

"Предварительные итоги выборов: за Лукашенко - 80,23%. По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,04%, Сергея Черечня - 1,13%, против всех - 6,02%", - сказано в нем.

Явка избирателей, по данным Центризбиркома, составила 84,05%.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уверен, что легитимность власти возникает исключительно из общественного доверия, поэтому призывает белорусов к диалогу.

9 августа в Беларуси прошли выборы Президента.

После обнародования данных официального экзитпола, тысячи людей в Беларуси вышли на акции протеста.

Между ними и правоохранителями произошли многочисленные столкновения.

По неподтвержденной информации, более 100 людей задержаны, есть раненные и погибший.

Лукашенко возглавляет страну с 1994 года.

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