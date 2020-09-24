Украина попросила Беларусь перенести форум регионов при участии Зеленского и Лукашенко на 2021

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявляет, что украинская сторона попросила белорусскую перенести форум регионов, который запланирован на октябрь, на 2021 год, в то время, как Украина отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси. Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине, передают Українськi Новини. "Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - сказал он в интервью газете "Украина бизнес ревю". По его словам, для участия в форуме прорабатывался визит Зеленского в Беларусь. "Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - сказал посол. Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий глава государства Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. Сотни тысяч людей в Беларуси продолжают выходить на акции протеста, в ходе столкновений с правоохранителями десятки тысяч были задержаны, есть раненые и погибшие. 23 сентября Администрация Президента Беларуси сообщила, что состоялась церемония инаугурации Лукашенко, хотя данное событие не было анонсировано и не транслировалось в прямом эфире. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сначала заявил, что Украина срочно проведет совещание для определения своей позиции относительно легитимности Лукашенко после проведения его тайной инаугурации, а позже заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным Президентом Беларуси. 24 сентября Зеленский сообщил, что Украина солидарна с международными партнерами относительно непризнания легитимности Лукашенко.