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24 сентября 2020, четверг, 16:28 396
Внешняя политика 2020-09-24T16:33:55+03:00
Українські Новини
Украина попросила Беларусь перенести форум регионов при участии Зеленского и Лукашенко на 2021

Украина попросила Беларусь перенести форум регионов при участии Зеленского и Лукашенко на 2021

Елена Новикова
Александр Лукашенко, Украина-Беларусь, Посольство Беларуси, Владимир Зеленский, Форум регионов, Игорь Сокол
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: сайт Президента Украины

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявляет, что украинская сторона попросила белорусскую перенести форум регионов, который запланирован на октябрь, на 2021 год, в то время, как Украина отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине, передают Українськi Новини.

"Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - сказал он в интервью газете "Украина бизнес ревю".

По его словам, для участия в форуме прорабатывался визит Зеленского в Беларусь.

"Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - сказал посол.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий глава государства Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Сотни тысяч людей в Беларуси продолжают выходить на акции протеста, в ходе столкновений с правоохранителями десятки тысяч были задержаны, есть раненые и погибшие.

23 сентября Администрация Президента Беларуси сообщила, что состоялась церемония инаугурации Лукашенко, хотя данное событие не было анонсировано и не транслировалось в прямом эфире.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сначала заявил, что Украина срочно проведет совещание для определения своей позиции относительно легитимности Лукашенко после проведения его тайной инаугурации, а позже заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным Президентом Беларуси.

24 сентября Зеленский сообщил, что Украина солидарна с международными партнерами относительно непризнания легитимности Лукашенко.

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