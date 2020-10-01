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01 октября 2020, четверг, 16:14 1043
Внешняя политика 2020-10-01T16:45:16+03:00
Українські Новини
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны

Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны

Валерия Драгомирова
Беларусь, Вмешательство в выборы, Беларусь-Украина
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay

Посольство Беларуси на встрече в Министерстве иностранных дел призвало Украину к невмешательству во внутренние дела государства.

Об этом говорится в сообщении посольства, передают Українськi Новини.

"1 октября состоялась встреча представителя посольства Республики Беларусь в Украине во Втором территориальном департаменте МИД Украины... Особое внимание обращено на то, что РБ не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия РБ с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела РБ, оказания влияния на выбор белорусского народа", - сказано в нем.

Вмешательством посольство назвало в частности заявления Президента Владимира Зеленского, Офиса Президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Верховной Рады.

"Многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в РБ, легитимности Президента РБ, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента РБ, обсуждение вопроса о применении к РБ санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела РБ", - сказано в сообщении.

Также посольство считает наносящими вред участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью.

"Посольством подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

Посольство подчеркнуло, что Беларусь самостоятельно справится со сложившейся в стране ситуацией и рассчитывает на объективную и взвешенную позицию Украины, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь закрывает границу с Польшей и Литвой, границу с Украиной усиливают. 

Кроме того, белорусы начали чаще ездить в Украину после президентских выборов. 

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