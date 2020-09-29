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29 сентября 2020, вторник, 15:21 171
Медицина 2020-09-29T15:30:01+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет получить 15,1 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса

Минздрав хочет получить 15,1 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса

Оксана Соболь
Минздрав, Коронавирус, закупка лекарств, вакцина от коронавируса, Проект госбюджета-2021
Вакцина. Фото: pixabay.com
Вакцина. Фото: pixabay.com

Бюджетный запрос Министерства здравоохранения предусматривал выделение 15,08 млрд гривен на закупку вакцины против COVID-19 в 2021 году, переговоры о приобритении которой министерство ведет с 8 компаниями.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Министерство инициирует выделение 15,08 млрд гривен на вакцины против COVID-19", - сказано в нем.

При этом Кабинет Министров в проекте госбюджета на следующий год заложил сумму, которая в 5,8 раз меньше предлагаемой.

Также сообщается, что Минздрав просил выделить около 160 млрд гривен на потребности специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, 595,5 млн гривен - на финансирование трансплантации.

Как сообщали Українськi Новини, доктор Комаровский спрогнозировал окончание пандемии COVID-19.

Тем временем в Турции началось испытание вакцины от коронавируса на людях.

28 сентября количество новых заболевших коронавирусом в Украине выросло почти на треть, а в Харьковской области от инфекции умерло рекордное количество людей.

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