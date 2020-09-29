Минздрав хочет получить 15,1 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса

Бюджетный запрос Министерства здравоохранения предусматривал выделение 15,08 млрд гривен на закупку вакцины против COVID-19 в 2021 году, переговоры о приобритении которой министерство ведет с 8 компаниями.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Министерство инициирует выделение 15,08 млрд гривен на вакцины против COVID-19", - сказано в нем.

При этом Кабинет Министров в проекте госбюджета на следующий год заложил сумму, которая в 5,8 раз меньше предлагаемой.

Также сообщается, что Минздрав просил выделить около 160 млрд гривен на потребности специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, 595,5 млн гривен - на финансирование трансплантации.

Как сообщали Українськi Новини, доктор Комаровский спрогнозировал окончание пандемии COVID-19.

Тем временем в Турции началось испытание вакцины от коронавируса на людях.

28 сентября количество новых заболевших коронавирусом в Украине выросло почти на треть, а в Харьковской области от инфекции умерло рекордное количество людей.

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