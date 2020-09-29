Вакцина от коронавируса. На завершающей стадии испытаний находятся 8 компаний

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, на завершающей стадии клинических испытаний находятся вакцины 8 компаний.

"Со всеми ими мы ведем переговоры относительно заключения контракта", - прокомментировал Степанов.

Среди компаний-производителей он назвал Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

По словам министра, Украина сможет получить бесплатно около 8 млн доз вакцин от коронавируса, что составляет 20% от общей численности населения.

Как сообщали Українськi Новини, Комаровский спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса.

Также в Турции начали испытания вакцины от Covid-19 на людях.

Тем временем специалисты компании Johnson & Johnson сообщили о разработке собственной вакцины от коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

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