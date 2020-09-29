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29 сентября 2020, вторник, 09:57 1854
Общество 2020-09-29T10:30:02+03:00
Українські Новини
Комаровский спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Комаровский спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Евгений Комаровский, вакцина от коронавируса, Пандемия коронавируса

Доктор Комаровский заявил, что пандемия коронавируса завершится до конца 2022 года. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы во время прямого эфира на своем YouTube-канале. 

"Я был уверен, что все это кончится до 1 мая, а если не повезет, ну до 1 июня. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе", – сказал медик.

По словам Комаровского, делать сейчас прогноз развития ситуации с инфекцией очень сложно.

"Я не верю в то, что карантин способен что-либо кардинально изменить", – считает он.

Врач говорит, что процент заражений будет расти, пока 40% населения не будут иметь антитела.

"Если будет вакцина – все закончится к концу 2022 года, если ее не будет – то скорее всего тоже до конца 2022", - подытожил доктор. 



Как сообщали Українські Новини, государственные больницы проводят тесты на коронавирусную инфекцию бесплатно каждому пациенту, обратившемуся в больницу с симптомами COVID-19.

Ранее Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в классе

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