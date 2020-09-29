Заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на треть, смертность - почти вдвое за сутки

28 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 627 до 204 932, количество умерших от заболевания - на 69 человек до 4 065 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 35,8%, новых летальных случаев - на 86,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 627 новых случаев заболевания, выздоровели 1 797 человек, умерли 69 человек.

Таким образом, 28 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 627 против 1 797.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 29 сентября составило 110 617 человек, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (22 559), Львовской (20 085) и Харьковской областях (18 129).

В Черновицкой области зафиксированы 14 280 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 577 случаев, в Одесской – 13 350, в Тернопольской - 13 303, в Ривненской - 12 302, в Закарпатской – 9 735, в Киевской - 8 996, в Волынской - 7 911, в Винницкой - 6 062, в Хмельницкой - 5 896, в Житомирской - 5 826, в Днепропетровской - 5 551 случай.

4 099 случаев выявлено в Черниговской области, 4 008 случаев - в Сумской, 3 895 случаев - в Запорожской, 3 881 случай - в Черкасской, 3 132 случая - в Донецкой, 3 074 случая - в Николаевской, 2 107 случаев - в Полтавской, 1 090 случаев - в Кировоградской, 1 084 случая - в Херсонской и 1 000 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 27 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 671 до 201 305, количество умерших от заболевания - на 37 человек до 3 996.

Также в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Тем временем, карантин в Украине длится 202 дня: какие ограничения действуют в эпидзонах.

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