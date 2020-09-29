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29 сентября 2020, вторник, 08:20 142
Мир 2020-09-29T09:00:02+03:00
Українські Новини
В Турции начали испытания вакцины от Covid-19 на людях

В Турции начали испытания вакцины от Covid-19 на людях

Валерия Драгомирова
Турция, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Испытания вакцины
Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

В то время, как в Польше заявили о создании первой в мире эффективной вакцине от коронавируса, турецкие врачи впервые вкололи вакцину от Covid-19 человеку в рамках тестового исследования 28 сентября. 

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Для участия в третьей фазе испытания вакцины, разработанной в Китае, вызвался 53-летний Асим Баштюрк. 

"Я согласился на это по собственному желанию. Конечно, мы хотим, чтобы этот вирус, который создает проблемы для Турции и всего мира, был в ближайшее время ликвидирован", - сказал он журналистам.

Тестирование вакцины проводится в медицинском университете Стамбула.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в понедельник заявил об уменьшении количества больных COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, и больных пневмонией.

"Нет сомнений, что принятые меры против коронавируса работают", - написал он в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, в Турции от коронавируса умер украинский турист

Кроме того, доктор Комаровский рассказал, можно ли уже прививаться от коронавируса

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