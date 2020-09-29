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29 сентября 2020, вторник, 11:22 780
Общество 2020-09-29T11:22:33+03:00
Українські Новини
В Харьковской области за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей

В Харьковской области за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей

Константин Долгий
Харьковская область, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В то время как за прошедший день в Украине заболеваемость коронавирусом нового типа выросла почти на треть, в Харьковской области был зафиксирован рекорд по количеству смертей от респираторного заболевания COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 8 человек, а всего от начала пандемии жертвами опасного заболевания стали 333 жителя Харьковщины.

В центре также добавили, что в понедельник, 28 сентября, в Харьковской области было подтверждено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших достигло 18 135.

Лидерами по уровню заболеваемости остается город Харьков (14 157 случаев), а также Харьковский (976 случаев), Чугуевский (304 случая), Дергачевский (287 случаев) и Змеевский (283 случая) районы области.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Харьковской области увеличили количество медицинских учреждений, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в одной из психиатрических больниц Харькова.

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