В Харьковской области за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей

В то время как за прошедший день в Украине заболеваемость коронавирусом нового типа выросла почти на треть, в Харьковской области был зафиксирован рекорд по количеству смертей от респираторного заболевания COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 8 человек, а всего от начала пандемии жертвами опасного заболевания стали 333 жителя Харьковщины.

В центре также добавили, что в понедельник, 28 сентября, в Харьковской области было подтверждено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших достигло 18 135.

Лидерами по уровню заболеваемости остается город Харьков (14 157 случаев), а также Харьковский (976 случаев), Чугуевский (304 случая), Дергачевский (287 случаев) и Змеевский (283 случая) районы области.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Харьковской области увеличили количество медицинских учреждений, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в одной из психиатрических больниц Харькова.

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