На закупку вакцины от коронавируса из госбюджета выделят 2,6 млрд гривен

Пока массовая вакцинация от Covid-19 ожидается не раньше середины 2021 года, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть выделение 2,6 млрд гривен на закупку вакцины против COVID-19 в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Предусмотрена закупка вакцин от COVID-19 - на эту программу предусмотрено 2,6 млрд гривен", - сказал он.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрено выделение 15,8 млрд гривен Национальной службе здоровья на оплату услуг больниц, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

В текущем году на финансирование таких больниц также предусмотрено 15,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская.



Кроме того, ученые говорят, что вакцина от коронавируса не будет дорогой.

США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против коронавируса, которая будет бесплатной.

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