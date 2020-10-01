Новые тарифы на коммуналку, выборы и первый снег: что ждет украинцев в октябре

Помимо того, что украинцев ждет дополнительный выходной в честь Дня защитника, в октябре вырастут цены на коммуналку, пройдут местные выборы, а также выйдут из оборота монеты в 25 копеек. О том, что еще ждет украинцев, расскажут Українські Новини. С 1 октября вырастут тарифы на коммуналку Цена на первые 100 кВт\/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. "Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт\/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа", - пишет Час Пик со ссылкой на информацию Минэнерго. Однако Министерство энергетики опровергает информацию о повышении стоимости электроэнергии для населения с 1 октября 2020 года."В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной", - говорится в сообщении Минэнерго. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует цену на газ 4,7-5 тыс. гривен\/тыс. куб. м в октябре "Это рынок, есть рыночные инструменты, есть фьючерсные контракты, есть форвадные контракты. По ним видно, что на октябрь цена будет колебаться в районе 4,7-5 тыс. гривен\/тыс. куб. м газа", - сказал Шмыгаль.С 1 октября при движении за городом водителям нужно включать ближний свет В соответствии с нормами Правил дорожного движения, требование включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов независимо от времени суток необходимо выполнять только с 1 октября по 1 мая. Согласно нормам ПДД, вне зависимости от времени года ближний свет должен быть включен: в колоннах транспортных средств, в сопровождающих колоннах, на автобусах (микроавтобусах), которые осуществляют перевозку организованных групп детей, на тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средствах и транспортных средствах, которые перевозят опасные грузы; на транспортном средстве, которое буксируют; в туннелях. Монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, которые были введены в обращение до 2003 года, перестают быть платежным средством.С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов. Эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет.Необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.25 октября в Украине состоятся местные выборы Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября. Кабинет Министров утвердил порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов. Всем лицам, которые заходят в помещение для голосования, будет проводиться температурный скрининг. На входе в помещение должны быть установлены антисептики. Избиратели должны обработать руки дезинфицирующими средствами и находиться в респираторе или защитной маске.Избирателям рекомендуется пользоваться собственной ручкой. Также рекомендовано не брать детей на избирательные участки. Минздрав прогнозирует вторую волну эпидемии коронавируса в октябре-ноябреМинистерство здравоохранения прогнозирует вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в октябре-ноябре."Мы посчитали, что у нас будет так называемая вторая волна в октябре-ноябре и это будет объединено с сезонной эпидемией гриппа", - сказал Степанов в ходе брифинга. В конце октября украинцы перейдут на зимнее времяПереводить стрелки на один час назад придется в ночь с 24 на 25 октября, то есть с субботы на воскресенье. Делать это следует в 4:00. То есть должно получиться 3:00 ночи. В результате украинцы будут спать на час дольше.Синоптики прогнозируют в октябре морозы и снег"Во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее", - говорит синоптик Леонид Горбань.Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.Также синоптики прогнозируют первые заморозки в Украине только в конце октября.