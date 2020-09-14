Детей не брать, голосовать своей ручкой: Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах

Кабинет Министров утвердил порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов, в том числе местных 25 октября.

Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте, передают Українськi Новини.

"Решением, принятым на внеочередном заседании Кабинета Министров 14 сентября, установлены дополнительные требования относительно противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов на период действия карантина в связи с распространением на территории Украины COVID-19", - сказано в нем.

Всем лицам, которые заходят в помещение для голосования, будет проводиться температурный скрининг.

На входе в помещение должны быть установлены антисептики.

Избиратели должны обработать руки дезинфицирующими средствами и находиться в респираторе или защитной маске.

"При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности", - сказано в сообщении.

Средства защиты должны быть также у всех членов избирательной комиссии, официальных наблюдателей, полицейских, работников органов и учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования.

В самих помещениях будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра.

Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены.

В помещении рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Избирателям рекомендуется пользоваться собственной ручкой. Также рекомендовано не брать детей на избирательные участки.

Протирание поверхностей дезинфицирующими средствами должно проводиться не реже одного раза в два часа, а влажная уборка помещения - не реже одного раза в четыре часа.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут проголосовать по месту пребывания.

Для этого им нужно не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов (на местных выборах - не позднее 20:00 23 октября) подать заявление со справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, определен залог для кандидатов на местные выборы.



Кроме того, в Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости