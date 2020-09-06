Синоптик спрогнозировал, когда в Украине ударят морозы и пойдет снег

В то время, как синоптики прогнозируют жару до +30 в сентябре, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.

Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его расчетам, в Киевской и Полтавской областях 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля и достичь отметки -1…-4 °С.

Как уточнил синоптик, в эти дни может пройти снег с дождем.

По его словам, весь октябрь будет холодным, а его первая декада будет дождливой – осадки ожидаются в период с 1 по 12 октября. До 14 октября днем воздух будет прогреваться до +16 °С, в период с 15 по 25 октября максимальное значение дневных температур составит +12 °С. "В последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла", – сказал Горбань.

Погода в Украине на всю осень от народного синоптика. Коллаж "Сегодня"

Как сообщали Українські Новини, осенью в Украине будет бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий с заморозками.

В то же время, из-за изменений климата экстремальные погодные явления в Украине будут происходить все чаще.

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