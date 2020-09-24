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24 сентября 2020, четверг, 05:50 1739 Инфографика
Жизнь 2020-09-24T05:50:01+03:00
Українські Новини
Морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре: синоптик предупредил о погодных аномалиях осенью

Морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре: синоптик предупредил о погодных аномалиях осенью

Надежда Комендантова
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Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Украину накрыл антициклон. Несмотря на холодные ночи и туманы по утрам, днем в стране все еще летняя погода. Однако уже совсем скоро придет метеорологическая осень с морозами. 

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным, пишет Gazeta.ua.

"Октябрь будет держать прохладную погоду. Количества осадков, а именно дождя, на юге составит 21-24 мм, на севере - 17-24 мм. Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от низкой в ​​+4...+5 градусов ночью до самой высокой в ​​+16...+17 градусов днем, на юге страны до +18 градусов. Зато во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее", - говорит Горбань.

Погода в Украине в октябре от народного синоптика. Коллаж Погода в Украине в октябре от народного синоптика. Коллаж "Сегодня"

Зато ноябрь, по прогнозам синоптика, будет преимущественно теплым для такого времени с незначительными морозами и осадками - снегом или дождем.

Погода в Украине в ноябре от народного синоптика. Коллаж Погода в Украине в ноябре от народного синоптика. Коллаж "Сегодня"

Напомним, согласно предыдущему прогнозу, сентябрь ожидается аномально жарким. 

Также синоптики дали прогноз на всю осень-2020 с заморозками в сентябре и "бабим летом" в ноябре. 

 

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