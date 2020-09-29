Подорожает ли электричество для украинцев с 1 октября. В Минэнерго дали объяснение

После распространившихся в сети сообщений о подорожании света, Министерство энергетики опровергает информацию о повышении стоимости электроэнергии для населения с 1 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передают Українські Новини. "В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной", - говорится в нем. В министерстве напоминают, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы. Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 октября будет отменен льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии и стоимость электроэнергии за первые 100 кВт-ч увеличится с 0,9 гривен\/кВт-ч до 1,68 гривен\/кВт-ч. Отмечается, что увеличение тарифа связано с ростом заработных плат сотрудников, а также повышением стоимости расходных материалов. Как сообщали Українські Новини, Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей. Также в Украине большинство домов не полностью готовы к отопительному сезону. В связи с этим, из-за неутепленных стен, дырявых окон и щелей в дверях львиной доли семей придется вдвое переплачивать за отопление.