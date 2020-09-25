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25 сентября 2020, пятница, 05:30 794
Общество 2020-09-25T05:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцев ждет дополнительный день отдыха. Выходные в октябре-2020

Украинцев ждет дополнительный день отдыха. Выходные в октябре-2020

Анна Рудык
Выходные, День защитника, Выходные на праздники, Праздники 2020, выходные в октябре 2020
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Октябрь 2020 года, который прогнозируют холодным и дождливым, принесет украинцам дополнительный день отдыха в связи с государственным праздником - Днем защитника. О том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в октябре, расскажут Українські Новини.

Так, согласно распоряжению Министерства социальной политики Украины, в октябре украинцев ждет дополнительный день отдыха.

Выходной украинцам предоставят в связи с государственным праздником - Днем защитника, который отмечается ежегодно 14 октября. В этом году этот день выпадает на среду, 14 октября, которая и будет нерабочей.

Кроме того, в один день с государственным праздником в Украине отмечается один из 12 важнейших православных праздников в году - Покров Пресвятой Богородицы.

Также вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час. 

Таким образом, в октябре всего ожидается 10 выходных дней.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября отмечался День осеннего равноденствия, в который центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.

Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

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