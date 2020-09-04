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04 сентября 2020, пятница, 20:32 738
Экономика 2020-09-04T20:34:09+03:00
Українські Новини
Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре

Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре

Елена Новикова
Газ, Цена на газ, Денис Шмыгаль, прогноз цен, Цена на газ в открябре
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует цену на газ 4,7-5 тыс. гривен/тыс. куб. м в октябре, в то время, как Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения. Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу "Украина 24", передают Українські Новини.

"Это рынок, есть рыночные инструменты, есть фьючерсные контракты, есть форвадные контракты. По ним видно, что на октябрь цена будет колебаться в районе 4,7-5 тыс. гривен/тыс. куб. м газа", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что пока не может дать прогноз относительно цены на газ на зиму, однако он думает, что цена газа зимой увеличится, а весной и летом она снова начнет снижаться.

Как сообщали Українські Новини, консультационный центр "ГазПравда" заявляет, что цена на газ для населения в сентябре составляет 4,4-7 гривен/куб. м.

ООО Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" увеличила на сентябрь цену на природный газ для населения на 45%, или на 1,46 гривны/куб. м до 4,7 гривны/куб. м (с НДС) по сравнению с августом.

Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" увеличила на 10,8%, или на 0,51 гривну/куб. м до 5,2 гривны/куб. м цену на газ для населения на год с 16 сентября.

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