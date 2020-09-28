В октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени

В то время, как в конце сентября в Украине резко похолодает, пройдут грозы с градом, в целом осень-2020 в Украине будет и дальше аномально теплой и сухой. Постепенное похолодание начнется только в первых числах октября, а первый мокрый снег ожидается не ранее конца следующего месяца. В то же время, как пишет Обозреватель, это не повод готовиться к зиме, считают синоптики: осадки пройдут на фоне плюсовой температуры, которая продержится еще и почти весь декабрь. “Постепенный переход к более прохладному периоду начнется приблизительно через неделю-две. Тем не менее, к морозам готовиться пока не стоит”, – утверждает синоптик Татьяна Адаменко. О вероятности засухи и даже пожарной опасности в этом сезоне рассказала синоптик Вера Балабух. Также она отметила, что осень в целом будет аномально теплой, однако в конце октября-в ноябре возможен мокрый снег. А народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным. "Октябрь будет держать прохладную погоду. Количества осадков, а именно дождя, на юге составит 21-24 мм, на севере - 17-24 мм. Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от низкой в +4...+5 градусов ночью до самой высокой в +16...+17 градусов днем, на юге страны до +18 градусов. Зато во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее", - говорит Горбань. Погода в Украине осенью от народного синоптика. Коллаж: Сегодня Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. Также синоптики прогнозируют первые заморозки в Украине только в конце октября. Тем временем, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.