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  • В октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени
28 сентября 2020, понедельник, 05:50 6934 Инфографика
Жизнь 2020-09-28T06:00:02+03:00
Українські Новини
В октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени

В октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени

Надежда Комендантова
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Заморозки Фото: pixabay
Заморозки Фото: pixabay

В то время, как в конце сентября в Украине резко похолодает, пройдут грозы с градом, в целом осень-2020 в Украине будет и дальше аномально теплой и сухой. Постепенное похолодание начнется только в первых числах октября, а первый мокрый снег ожидается не ранее конца следующего месяца.

В то же время, как пишет Обозреватель, это не повод готовиться к зиме, считают синоптики: осадки пройдут на фоне плюсовой температуры, которая продержится еще и почти весь декабрь.

Постепенный переход к более прохладному периоду начнется приблизительно через неделю-две. Тем не менее, к морозам готовиться пока не стоит”, – утверждает синоптик Татьяна Адаменко.

О вероятности засухи и даже пожарной опасности в этом сезоне рассказала синоптик Вера Балабух. Также она отметила, что осень в целом будет аномально теплой, однако в конце октября-в ноябре возможен мокрый снег.

А народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным.

"Октябрь будет держать прохладную погоду. Количества осадков, а именно дождя, на юге составит 21-24 мм, на севере - 17-24 мм. Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от низкой в ​​+4...+5 градусов ночью до самой высокой в ​​+16...+17 градусов днем, на юге страны до +18 градусов. Зато во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее", - говорит Горбань.

Погода в Украине осенью от народного синоптика. Коллаж: СегодняПогода в Украине осенью от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также синоптики прогнозируют первые заморозки в Украине только в конце октября.

Тем временем, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.

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