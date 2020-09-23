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23 сентября 2020, среда, 12:32 114
Транспорт 2020-09-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября

Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября

Елена Новикова
Словакия, Авиаперелет, Wizz Air, Братислава, Авиарейс, Авиакомпания, Авиаперевозки
Wizz Air. Фото: Swot.ba
Wizz Air. Фото: Swot.ba

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), которая ввела доплату за предоставление мест рядом, решила возобновить рейсы из Львова и Киева в Братиславу (Словакия) со 2 октября.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Возобновление перелетов зависит от решения органов власти оставить или исключить Словакию из списка стран "зеленой зоны". Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено соответственно", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Wizz Air открыла рейсы в Пардубице (Чехия) из Львова и Киева.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом.

Кроме того, несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами.

Также авиакомпания Wizz Air намерена запустить рейсы из Одессы в Абу-Даби (ОАЭ) с октября.

Авиакомпания Wizz Air намерена запустить рейсы из Одессы в 3 итальянских города с марта 2021 года.

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